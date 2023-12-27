Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
-7°
Птн, 29
ЦБ USD 91.71 -0.26 27/12
ЦБ EUR 101.12 -0.46 27/12
Нал. USD 91.71 / 93.7 27/12 15:20
Нал. EUR 100.9 / 101.52 27/12 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
Вчера 12:18
1 673
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
3 399
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
5 203
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
5 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в новогоднюю ночь на территории Европейской части России
Влияние циклонов оставляет температуру воздуха нестабильной.

Аномально теплая новогодняя ночь ожидает жителей Европейской части России. Непривычно высокие температурные значения спрогнозировали специалисты центра погоды «Фобос».

Отмечается, что влияние циклонов оставляет погоду нестабильной.

К выходным температура в Москве снова поднимется до плюс трех градусов и в столицу вернется тепло.

В зоне оттепелей в новогоднюю ночь окажется практически вся Европейская часть России, а морозы циклоны унесут в Арктику, Сибирь и на Урал.