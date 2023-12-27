Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в новогоднюю ночь на территории Европейской части России

Влияние циклонов оставляет температуру воздуха нестабильной.

Аномально теплая новогодняя ночь ожидает жителей Европейской части России. Непривычно высокие температурные значения спрогнозировали специалисты центра погоды «Фобос».

Отмечается, что влияние циклонов оставляет погоду нестабильной.

К выходным температура в Москве снова поднимется до плюс трех градусов и в столицу вернется тепло.

В зоне оттепелей в новогоднюю ночь окажется практически вся Европейская часть России, а морозы циклоны унесут в Арктику, Сибирь и на Урал.