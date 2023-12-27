Сбербанк запустил в банкоматах функцию приема наличных без использования карты
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство.
Сбербанк запустил в банкоматах функцию приема наличных без использования карты. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе банка пояснили, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство.