Сбербанк запустил в банкоматах функцию приема наличных без использования карты

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство.