С 2024 года в России подорожает крепкий алкоголь
Производители водки, джина, виски уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста стоимости на 5-25%.
С 2024 года в России подорожает крепкий алкоголь. Об этом пишет «
Отмечается, что всему виной увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистики.
Производители водки, джина, виски уже уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста стоимости на 5-25%.