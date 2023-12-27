РЗН. инфо подвел итоги 2023 года

Портал опубликовал спецпроект о значимых событиях уходящего года. Помимо этого, руководители области и представители бизнеса подвели свои личные и профессиональные итоги.

РЗН.инфо подвел итоги 2023 года, опубликовав традиционный спецпроект о значимых событиях за этот период. Так, руководители области и представители бизнеса подвели свои личные и профессиональные итоги.

Вице-губернатор Артем Бранов рассказал, сколько времени понадобится, чтобы полностью заменить общественный транспорт в городе, как определили место для моста-дублера через Оку и что будет с дублером в дальнейшем. С вице-губернатором поговорили и о реконструкции набережной у Рязанского кремля.

О набережной зашла речь и в интервью с управляющим директором компании «Зеленый Сад» Андреем Оришкевичем. Он поделился амбициозными планами компании и рассказал, как помогают в благоустройстве региону.

О заработавшем индустриальном парке «Рязанский», его резидентах и привлечению инвестиций в регион спросили зампреда облправительства Артема Никитина.

В региональном здравоохранении пытаются донести до жителей необходимость регулярных профосмотров и диспансеризации. Регулярные обследования уже дали результат — об этом в интервью с министром здравоохранения области Александром Пшенниковым.

Также в спецпроекте говорится об открытии клиники, которая повысит уровень региональных стоматологов: компания «Прайм» создала центр с фантомным классом. О новых материалах в строительстве и как в отрасли справились с санкциями, рассказал учредитель компании «Брикус» Роман Соловов.

Также в «Итогах года» редакция вспомнила все главные региональные события и происшествия за 2023 год.