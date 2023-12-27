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Рязанское минприроды не обнаружило нефтепродукты в ручье в Канищеве
Как рассказали в ведомстве, лабораторную проверку проб проводила независимая эколаборатория «Экоцентр». В результате в воде обнаружили жиры с концентрацией 43.9 и 28.8 мг/дм³.

Рязанское минприроды не обнаружило нефтепродукты в ручье в Канищеве, в который, как сообщали рязанцы, слили бензин. Информацию РЗН. Инфо предоставили в министерстве природопользования Рязанской области.

Как рассказали в ведомстве, лабораторную проверку проб проводила независимая эколаборатория «Экоцентр». В результате в воде обнаружили жиры с концентрацией 43.9 и 28.8 мг/дм³.

«Превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в пробах природной воды не зафиксированы», — отметили в минприроды.

Также в министерстве рассказали, что 4 декабря в связи с инцидентом рязанской администрации объявили предостережение о недопустимости требований по статье КоАП РФ 8.13. «Нарушение правил охраны водных объектов». Проведение мероприятий по устранению возможных загрязнений на этом участке — полномочие рязанской мэрии.

Напомним, после сообщений рязанцев о загрязнении ручья в Канищеве, в минприроды рассказали, что проведут проверку.