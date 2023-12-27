Рязанский приборный завод организовал новогоднюю акцию «Расскажи, Снегурочка, где была!?»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) проходит новогодняя акция «Расскажи, Снегурочка, где была!?».

В рамках мероприятия в течение двух предновогодних недель представители Молодежного центра и профсоюза предприятия перевоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек. После основной работы, погрузив в машины подарки, они отправляются в гости к мальчишкам и девчонкам, детям сотрудников завода, поздравлять их с наступающим Новым годом. Заводчане в образах главных новогодних героев подготовили для ребят загадки и творческие задания.

Всего планируется поздравить около 70 детей в возрасте от трех до семи лет.

«Это очень хорошая и добрая традиция. Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Каждый год мы дарим детям заводчан веру в добрых сказочных героев. Ребята с нетерпением ждут Деда Мороза и Снегурочку, готовят стихотворение или песенку, чтобы их порадовать. Ну и, конечно, получают долгожданные подарки», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Кроме того, в преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка посетят подразделения предприятия, цеха и поздравят заводчан с наступающим праздником.

Праздничная акция завершится накануне Нового года. Она проводится на предприятии в восьмой раз.