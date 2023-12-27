Рязанские полицейские выдворили из России пятерых нелегальных мигрантов

Въезд на территорию России им запрещен на 10 лет.

Рязанские полицейские выдворили из России пятерых нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во вторник, 26 декабря, состоялась очередное выдворение за пределы России группы мигрантов, находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

По результатам рассмотрения административных дел суд принял такое решение.

В сопровождении сотрудников УФССП России по Рязанской области иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего на самолетах вылетели в страны гражданской принадлежности. Въезд на территорию России им запрещен на 10 лет.

Всего с начала 2023 года были выдворены 131 и депортированы 184 гражданина иностранных государств.