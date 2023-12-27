Рязанцу дали два года условно за угрозы учащимся и работникам образовательного учреждения

Спасский районный суд вынес приговор мужчине, который угрожал учащимся и сотрудникам образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2023 года нетрезвый мужчина с ножом «из хулиганских побуждений» высказал угрозы применения насилия несовершеннолетним учащимся и работникам образовательного учреждения. Также он повредил чужое имущество. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Известно, что мужчина полностью признал вину и активно способствовал его расследованию. В результате суд назначил ему два года условного срока.