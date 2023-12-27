Российский политик назвал дату возможного окончания спецоперации на Украине

По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, речь идет о весне-лете 2024 года.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спецоперация на Украине завершится весной-летом 2024 года. По его словам, к этому есть все предпосылки, передает РИА Новости.

«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — сказал он журналистам.

Балицкий добавил, что внутри Украины происходят тектонические процессы, разрывающие ее изнутри.

«Верю, что в конце весны, в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть», — сказал глава региона.