Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
-7°
Птн, 29
ЦБ USD 91.71 0 28/12
ЦБ EUR 101.35 0.23 28/12
Нал. USD 91.7 / 94 27/12 17:20
Нал. EUR 100.75 / 101.58 27/12 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
Вчера 12:18
1 861
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
3 512
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
5 308
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
5 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российский политик назвал дату возможного окончания спецоперации на Украине
По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, речь идет о весне-лете 2024 года.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спецоперация на Украине завершится весной-летом 2024 года. По его словам, к этому есть все предпосылки, передает РИА Новости.

«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», — сказал он журналистам.

Балицкий добавил, что внутри Украины происходят тектонические процессы, разрывающие ее изнутри.

«Верю, что в конце весны, в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть», — сказал глава региона.