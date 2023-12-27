Российский иммунолог рассказал о появлении более заразного варианта коронавируса

JN.1 — потомок штамма «пирола», от своего предшественника отличается большей заразностью.

Вариант коронавируса JN.1 — потомок штамма «пирола», от своего предшественника отличается большей заразностью. При этом летальность и патогенность, вероятнее всего, не изменились. JN.1 представляет особенный интерес для специалистов. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков, пишет «Лента.ру».

"JN.1 наиболее перспективен в плане доминирования. В мире он распространяется уже несколько месяцев, в России выявляли заражение. Правда, пока он составляет мизерный процент от общей заболеваемости, но, с моей точки зрения, она будет быстро расти", — сказал он.

JN.1, по словам иммунолога, не имеет больших отличий от пиролы, изменилась только заразность. Это обусловлено тем, что ранее выработанный специфический иммунитет оказывается не так эффективен в случае нового варианта вируса.