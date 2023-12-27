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Российские войска взяли важный опорный пункт на Донецком направлении
Удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin.

Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Юг».

По словам собеседника, российские бойцы вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных.

Помимо этого, удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев — десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin.

ВС России нашли четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, а также иностранные противогазы.

«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось „зафиксировать“, теперь в этом районе более-менее спокойно, коль скоро появилась возможность вынести оружие», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что всех участников операции представили к ордену Мужества.