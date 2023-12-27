Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах
Для суверенитета России является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение.
Президент России Владимир Путин призвал поднять зарплату учителей в регионах. Об этом он высказался в ходе Госсовета.
«Нужно делать более справедливой оплату труда педагогов в России, поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже», — сказал он.
Глава государства также назвал улучшение условий труда педагогов в стране важнейшим вопросом.
По словам Путина, для суверенитета России является важным повышение качества образования, а также внедрение воспитательной составляющей в обучение.