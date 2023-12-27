Путин поручил сделать ветеранов СВО наставниками для детей и молодежи
К работе следует привлечь лекторов общества «Знание» и победителей проектов площадки «Россия — страна возможностей».
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования системы наставничества для детей и молодежи, а также подключить к ней ветеранов боевых действий. Об этом он высказался в ходе Госсовета, пишет URA.RU.
«[Нужно] активно подключать к этой работе и ветеранов боевых действий», — сказал он.
Глава государства добавил, что люди говорят об этом чуть ли не с фронта, так как понимают, что это значит для страны.
Путин также предложил создать площадку по развитию движения наставников на базе центра знаний «Машук».
По его словам, к работе следует привлечь лекторов общества «Знание» и победителей проектов площадки «Россия — страна возможностей».