Прокуратура обратилась в суд по поводу расселения аварийного дома в Спасск-Рязанском

Дом признали аварийным в 2018 году.

Прокуратура обратилась в суд по поводу расселения аварийного дома в Спасск-Рязанском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дом признали аварийным в 2018 году. Тогда же специалисты определили, что его нужно сносить.

«Однако в связи с несвоевременностью принятого решения, указанный объект не был включен в региональную адресную программу Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы», — указывает прокуратура.

Срок расселения граждан установили до 31 декабря 2030 года.

Учитывая степень аварийности дома, чрезмерно длительного срока его расселения, прокуратурой района направило в суд иск об установлении разумного срока расселения граждан.