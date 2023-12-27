Подполковнику рязанского ГИБДД Суслякову продлили арест
Обвиняемому в получении взяток Денису Суслякову продлили арест до 13 апреля 2024 года.
Подполковнику рязанского ГИБДД Суслякову продлили арест. Об этом сообщает пресс-служба советского районного суда.
Обвиняемому в получении взяток Денису Суслякову продлили арест до 13 апреля 2024 года.
Суд аргументировал свое решение наличием у Суслякова возможности скрыться, либо оказать давление на свидетелей.
Ранее стала известна сумма взяток, которую получил подполковник рязанской ГИБДД Сусляков вместе с сообщником.