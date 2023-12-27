Под Воронежем в детском саду избили двухлетнего ребенка

Следователи начали проверку после избиения двухлетнего мальчика в детском саду в Отрадном Воронежской области. Об этом пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Специалисты оценят действия должностных лиц, опросят родителей мальчика, а также сотрудников и руководство детского сада. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Об избиении двухлетнего Кирилла журналисту «‎Вести Воронеж"‎ рассказала мама мальчика. По ее словам, нападение произошло 18 декабря. Воспитательница так и не смогла объяснить родителям, что случилось с ребенком, и уволилась.