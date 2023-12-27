На улице Грибоедова в Рязани завершили ремонт трубопровода

На данном участке тепловых сетей в 2019 году проводился капитальный ремонт. Гарантийный срок работ составляет 5 лет. МУП «РМПТС» направил претензию в сторону подрядной организации на качество выполненных работ при проведении капитального ремонта.

На улице Грибоедова в Рязани завершили ремонт трубопровода. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 26 декабря, во время планового обхода тепловых сетей по улице Грибоедова специалисты МУП «РМПТС» выявили повреждение подающего трубопровода магистрального участка тепловых сетей.

«Повреждение полностью устранено, отключенных потребителей нет. Ремонтные работы завершены 27 декабря в 7.02, место работ засыпано песком и щебнем. В настоящее время отремонтированный участок включен в работу, теплоноситель подается потребителям. Ведется работа с управляющими компаниями по стравливанию воздуха из систем отопления», — рассказали в мэрии.

В ведомстве отметили, что на данном участке тепловых сетей в 2019 году проводился капитальный ремонт. Гарантийный срок работ составляет 5 лет. МУП «РМПТС» направил претензию в сторону подрядной организации на качество выполненных работ при проведении капитального ремонта.

Затраты, понесенные РМПТС на устранение повреждений, будут взысканы с подрядной организации.

Напомним, что из-за прорыва трубы на улице Грибоедова в Рязани изменился маршрут общественного транспорта. Также на 11 улицах отключали горячую воду.