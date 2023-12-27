Минобороне передали партию самолетов пятого поколения Су-57

Их изготовили на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Минпромторг.

Вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские военные получили все планировавшиеся к поставке в 2024 году подобные Су-57. Все самолеты успешно прошли необходимые испытания.

Также известно, что количество истребителей для российских военных сил с каждым годом будет расти.