Глава Роспотребнадзора: мир вокруг России горит корью

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123», — отметила она.

Мир вокруг России горит корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123», — отметила она.

По словам Попова, эти цифры можно считать большими. Она отметила, что ситуация в стране контролируема — корью заболевают непривитые.

Ранее юридический факультет МГУ имени Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори.