ГК «Зеленый сад» о людях: водитель спецтехники рассказал о своей профессии

Альберт Бычков работает в ГК «Зеленый сад» с 2022 года. Водит погрузчики, длинномеры, самосвалы.

«Работать я начал с 14 лет, сначала на погрузчиках в колхозе, 8 лет на собственном длинномере. Сейчас мне 33. За свою жизнь уже довелось поработать почти на всех видах машин. Последний год работаю на разной спецтехнике», — рассказывает мужчина.

Он приступает к работе рано утром, сначала проводит осмотр, проверяет исправность машины.

«Во время работы нужно быть сосредоточенным, внимательным, особенно в бураны, чтобы машина не зацепила какой-нибудь дорожный знак, отбойник или припаркованные автомобили», — поделился Альберт Бычков.

По его словам, часто поступают жалобы, что где-то не почищено, многие не понимают, что в одно мгновение это невозможно сделать, очистка от снега проходит поэтапно, и основные работы проводятся ночью, когда движение менее интенсивное.

Отмечается, что за неполный декабрь 2023 года Альберт и его коллеги суммарно убрали и вывезли более 11 тысяч кубометров снега с территорий дворов управляющей компании.

Мужчина сообщил, что зачастую жители сами препятствуют уборке снега, оставляя свои машины на участках, где поедет снегоуборочная техника.

На вопрос «Как Вам работается в «Зеленом саду»?", он ответил, что ему удалось поработать и на «КАМАЗе», и на погрузчике, и на длинномере.

«Возможность менять транспорт — это интересно. Нет рутины ежедневной. Никогда не понимал, зачем люди работают там, где им не нравится. Многие жалуются на скучные дни в офисе — нам скучать не приходится», — заявил он.

Мужчина сообщил, что доволен зарплатой.

«Работать надо только и всего. Поставили задачу — выполни задачу. Если есть серьезная поломка или простой, из-за того, что задерживают на объекте, ремонте, нужно сообщить начальству», — заключит Альберт Бычков.