FT: Евросоюз готовит резервный план помощи Украине

Точные условия еще обсуждают, а окончательную сумму определят в зависимости от потребностей Киева

В ЕС готовят резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро. Об это пишет газета Financial Times.

По данным издания, страны — члены организации дадут гарантии европейскому бюджету и это позволит Еврокомиссии в 2024 году занять денег для Киева на рынках капитала.

Отмечается, что точные условия еще обсуждают, а окончательную сумму определят в зависимости от потребностей Киева.