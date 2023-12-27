ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — говорится в пресс-релизе.

В спецслужбе уточнили, что задержанный — сторонник запрещенной организации «Легион «Свобода России"*.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали злоумышленника, он арестован.

* Запрещенная в России террористическая организация