ЕР оказала помощь жителям присоединенных регионов

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» доставила более 82 тысячи тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт.

В гуманитарной миссии приняли участие отделения партии, общественные приемные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом „Своих не бросаем“, движением „Здоровое Отечество“, ОАО „РЖД“ вывезли на лечение более 700 детей», — отметила она на заседании штаба.

Волонтеры помогли жителям прифронтовых районов, они выполняли адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым селам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях запустили проект «Я с тобой» в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков — направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идет строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», — уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтеры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице имени Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу имени Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтерске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка десяти тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтеры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтеры „Молодой Гвардии“ сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение „Здоровое Отечество“ открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд „Своих не бросаем“ помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», — добавила глава гуманитарного штаба.

Также о работе волонтеров рассказала заместитель председателя Рязанской городской Думы, член фракции «Единой России», заместитель руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Анна Иванова.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ отправляет волонтеров на Донбасс уже год. Добровольцы работали в больницах Луганска и Мариуполя, помогали медицинскому персоналу в уходе за ранеными бойцами, больными мирными жителями. Первыми поехали 4 человека — сотрудники регионального исполкома.

На Донбассе побывали уже 17 групп, более 50 человек. Некоторые из них участвовали в волонтерской миссии 2-3 раза. Группы меняются каждые две недели. В их составе — мужчины и женщины разных профессий, возрастов.

В настоящее время выстроено тесное сотрудничество с госпиталем Луганской Народной Республики, чему так же активно способствует депутат Государственной Думы от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

По желанию волонтеры могут пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи, организованные в рамках партпроекта „Здоровое будущее“ на базе РязГМУ имени академика И.П. Павлова. Там они получают необходимые знания и навыки для того, чтобы эффективно помогать медицинским работникам. Программа действует для всех желающих, ее прошли уже более 130 рязанцев.

Каждую группу сопровождает гуманитарный груз. В его формировании принимают участие неравнодушные жители Рязанской области, депутаты, представители бизнес-сообщества, Комитет семей воинов Отечества. За 2023 год партийцы отправили более тысячи тонн гуманитарной помощи», — рассказала Иванова.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом», — подчеркнул замминистра.