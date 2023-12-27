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El País: Россия может одержать скорую победу в украинском конфликте
Поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу.

Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу в украинском конфликте. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявление профессора истории Гарвардского университета Нила Фергюсона изданию «El País».

«Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — отмечает он.

Фергюсон добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу.

Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании.