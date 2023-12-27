El País: Россия может одержать скорую победу в украинском конфликте
Поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу.
Россия, обладая значительными ресурсами и сырьем, имеет возможность одержать скорую победу в украинском конфликте. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявление профессора истории Гарвардского университета Нила Фергюсона изданию «El País».
«Россия может одержать победу на Украине, благодаря преимуществу в ресурсах, а внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провальной», — отмечает он.
Фергюсон добавил, что поддержка со стороны Запада для Киева постепенно снижается, а запасы боеприпасов подходят к концу.
Внешняя политика администрации Байдена сталкивается с провалом, что делает Трампа фаворитом предстоящей президентской кампании.