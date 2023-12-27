Эксперты спрогнозировали переход к наступлению ВС РФ в зоне СВО в 2024 году
По словам эксперта, для этого необходимо увеличить число тех, кто будет служить по контракту. Также нужно нарастить количество танков, артиллерии, самолетов, ПВО и другой военной техники.
Эксперты спрогнозировали переход к наступлению ВС РФ в зоне СВО в 2024 году. Об этом
Он считает, что к лету 2024 года российская армия сможет добиться решительного перелома в конфликте с Украиной и начать масштабное наступление.
По словам эксперта, для этого необходимо увеличить число тех, кто будет служить по контракту. Также нужно нарастить количество танков, артиллерии, самолетов, ПВО и другой военной техники.