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«Ъ»: Avon решила не продавать свои российские активы
Такое решения компания приняла из-за налаженной системы прямых продаж, к покупке этого бизнеса в России.

Avon, объявивший еще в первой половине 2022 года о прекращении инвестиций в РФ, решил пока не уходить из страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По их данным, такое решения компания приняла из-за налаженной системы прямых продаж, к покупке этого бизнеса в России.

Эксперты отмечают, что власти России, заинтересованные в полноценном продолжении работы в стране иностранных компаний, могут поддержать позицию Avon, решившую остаться на рынке. Однако гендиректор «Infoline-Аналитики» сомневается, что в ближайшее время компания возобновит в РФ заметную маркетинговую активность.