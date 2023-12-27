«Ъ»: Avon решила не продавать свои российские активы

Такое решения компания приняла из-за налаженной системы прямых продаж, к покупке этого бизнеса в России.

Avon, объявивший еще в первой половине 2022 года о прекращении инвестиций в РФ, решил пока не уходить из страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По их данным, такое решения компания приняла из-за налаженной системы прямых продаж, к покупке этого бизнеса в России.

Эксперты отмечают, что власти России, заинтересованные в полноценном продолжении работы в стране иностранных компаний, могут поддержать позицию Avon, решившую остаться на рынке. Однако гендиректор «Infoline-Аналитики» сомневается, что в ближайшее время компания возобновит в РФ заметную маркетинговую активность.