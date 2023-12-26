Залужный: ВСУ могут сдать Авдеевку уже через два-три месяца

Главком ВСУ подчеркнул, что, если сил будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей».

ВСУ могут сдать Авдеевку уже через два-три месяца. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе пресс-конференции украинским СМИ, пишет ТАСС.

«Что касается ведения боевых действий около Авдеевки… [Российские войска] через два-три месяца могут там сделать то, что произошло с Бахмутом. [Мы] будем оборонять [Авдеевку] ровно столько, сколько будет сил», — сказал он.

Главком ВСУ подчеркнул, что, если сил будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей».

Авдеевка считается одним из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе.