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Южная Корея запретила свободный ввоз легковушек в Россию
Ввиду «высокой вероятности использования этих предметов в военных целях».

Южная Корея с 2024 года ограничит поставки в Россию и Белоруссию легковых авто с рабочим объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров. Об этом сообщила ТАСС.

Кроме машин, под запрет экспорта в Россию попадут еще 682 вида товаров: батари с возможностью зарядки, тяжелое строительное оборудование, компоненты для авиационной техники и другие вещи. Всего же этот список увеличится до 1159 единиц.

«Однако планируется, что будут выдаваться индивидуальные разрешения после проверок в тех случаях, когда соблюдается ряд условий, таких как заключение контракта до вступления в силу уведомления, поставки дочерним организациям», — информировали в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Отмечается, что ограничения вводятся ввиду «высокой вероятности использования этих предметов в военных целях».