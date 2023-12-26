Южная Корея запретила свободный ввоз легковушек в Россию

Ввиду «высокой вероятности использования этих предметов в военных целях».

Южная Корея с 2024 года ограничит поставки в Россию и Белоруссию легковых авто с рабочим объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров. Об этом сообщила ТАСС .

Кроме машин, под запрет экспорта в Россию попадут еще 682 вида товаров: батари с возможностью зарядки, тяжелое строительное оборудование, компоненты для авиационной техники и другие вещи. Всего же этот список увеличится до 1159 единиц.

«Однако планируется, что будут выдаваться индивидуальные разрешения после проверок в тех случаях, когда соблюдается ряд условий, таких как заключение контракта до вступления в силу уведомления, поставки дочерним организациям», — информировали в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Отмечается, что ограничения вводятся ввиду «высокой вероятности использования этих предметов в военных целях».