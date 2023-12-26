ВСУ обстреляли Белгородскую область
Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что пострадавших нет.
В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном дома.
В населенном пункте Рождественка в двух домовладениях осколками снаряда выбиты окна. Также повреждена линия электроснабжения. К восстановительным работам аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны.