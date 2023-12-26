В Волгоградской области задержали двух молодых людей за выполнение заданий СБУ

В Волгоградской области задержали двух молодых людей за выполнение заданий СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, молодые люди в возрасте 18 и 19 лет 15 декабря сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе, а 21 декабря примерно там же, но в нескольких километрах подожгли релейный шкаф. Жертв, пострадавших, как и задержек поездов в обоих случаях не было.

Молодых людей задержали. У них в телефонах нашли переписку с одним и тем же украинским куратором. За два поджога вредителям перевели 0,0076 биткоина (примерно 30 тысяч рублей). Дома у задержанных изъяли жидкость для розжига, инструменты, которыми предварительно они вскрывали оборудование, банковские карты, телефоны и компьютеры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».