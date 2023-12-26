Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
-2°
Чтв, 28
-4°
ЦБ USD 91.71 -0.26 27/12
ЦБ EUR 101.12 -0.46 27/12
Нал. USD 91.81 / 94.1 26/12 16:05
Нал. EUR 100.8 / 101.91 26/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
7 часов назад
641
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
2 818
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
4 631
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
4 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
В Верховной Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за мобилизации
Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко призвал граждан страны готовится к худшему после новостей о новой волне мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Укринформ».

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.

Правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Нижняя планка возраста, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.

Как заявил Костенко, новости о планах украинских властей по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч военнообязанных стали для всех «холодным душем».