В Верховной Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за мобилизации

Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко призвал граждан страны готовится к худшему после новостей о новой волне мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Укринформ».

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.

Правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Нижняя планка возраста, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.

Как заявил Костенко, новости о планах украинских властей по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч военнообязанных стали для всех «холодным душем».