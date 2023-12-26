В Татарстане 13-летняя девочка умерла из-за неправильного лечения

В Татарстане 13-летняя девочка умерла из-за неправильного лечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в Альметьевске одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями заболела в минувшую среду. В ночь на четверг девочка стала жаловаться на то, что ей тяжело дышать. 52-летняя мать-пенсионерка дала ей средство от кашля. К утру у ребенка поднялась температура до 38. Женщина дала ей парацетамол и вызвала скорую.

Девочку экстренно госпитализировали, но спасти уже не смогли. Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание — два года колонии.