В Свердловской области медики спасли ребенка после двух ком

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, у которой было две клинических смерти. Об этом пишет E1.ru .

Эта история произошла в ноябре 2023 года в городе Серов. Стефания осталась дома со старшей сестрой, и когда та уснула, вышла на улицу. Спустя несколько часов родители нашли ее в снегу в одном подгузнике и распашонке.

«Пока ждали скорую из Серова, медики из Красноярки самостоятельно реанимировали ребенка. К приезду бригады скорой у Стеши появилось слабое сердцебиение. По пути в больницу она пережила еще одну клиническую смерть», — говорят врачи.

В больницу Стефанию привезли уже в сознании. Через три дня ее перенаправили вертолетом в екатеринбургскую больницу. Сейчас девочка идет на поправку. Отмечается, что Новый год она будет встречать дома.