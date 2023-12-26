В Сараях остановили пьяного водителя

41-летний мужчина, приехав на заправку, пробил колесо, наехав на ограждение. Отмечается, что он себя как-то странно и это привлекло внимание окружающих, которые сообщили об инциденте в полицию.

В Сараях остановили пьяного водителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По словам сотрудников ГИБДД, 41-летний мужчина, приехав на заправку, пробил колесо, наехав на ограждение. Отмечается, что он себя как-то странно и это привлекло внимание окружающих, которые сообщили об инциденте в полицию.

После того, как он уехал с заправки, его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование. Алкотестер показал 1,312 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.