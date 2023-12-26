В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом постояльца хостела

В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом постояльца хостела «Виктория». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 23 декабря.

На пятом этаже хостела нашли раненого 34-летнего мужчину из Кировской области. Его госпитализировали.

По словам источника телеканала, мужчину дважды ударили ножом в живот и один раз — в бедро.

Подозреваемого задержали спустя два дня. Им оказался 26-летний петербуржец. Он заявил, что конфликт с жертвой вспыхнул внезапно. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ему грозит до десяти лет колонии.