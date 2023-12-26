В Рязанской области пройдет рейд «Детское кресло»

Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

В Рязанской области пройдет рейд «Детское кресло». Об этом сообщило региональное УМВД.

Водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Отмечается, что детей младше семи лет в автомобиле и кабине грузовой автомобиля, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье — только при помощи детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка. За нарушение правила грозит штраф в три тысячи рублей.