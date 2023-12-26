В Рязанской области обнаружили труп женщины

Тело нашли в селе Петрово Рязанского района. По словам следователя Ильи Степанова, на трупе имеются внешние признаки насильственной смерти.

В Ряжском районе обнаружили труп 39-летней женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Тело женщины нашли утром в воскресенье, 24 декабря, в доме на улице Заречной в селе Петрово.

По словам следователя по особо важным делам Скопинского Межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Ильи Степанова, на теле погибшей есть внешние признаки насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.