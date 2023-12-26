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В Рязанской области 27 декабря ожидается туман и до +2 градусов
Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега.

В Рязанской области 27 декабря ожидается туман и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 27 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега.

В отдельных районах ожидается туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градуса.