В Рязанской области 27 декабря ожидается туман и до +2 градусов
Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега.
В Рязанской области 27 декабря ожидается туман и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 27 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега.
В отдельных районах ожидается туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2 градуса.