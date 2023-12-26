В Рязани задержали мужчину с тремя граммами наркотика

На рязанца возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии.

В Рязани задержали мужчину с тремя граммами наркотика. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во время патрулирования в садоводческом товариществе, расположенном на окраине города, полицейские заметили мужчину, который вел себя странно.

Оперативники остановили прохожего. Во время общения с 36-летним рязанцем патрульные увидели характерные признаки употребления наркотических средств.

На место вызвали оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области. Оперативники УНК досмотрели рязанца и обнаружили при нем самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнере хранилось около 3 граммов синтетического наркотического средства.

Мужчину задержали. Отмечается, что ранее его судили за незаконное хранение наркотиков.

На рязанца возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии.