В Рязани задержали мужчину и женщину за кражу 500 тысяч рублей у пенсионерки в Подмосковье

злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру местной жительницы. Пока женщина осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства.