В Рязани задержали мужчину и женщину за кражу 500 тысяч рублей у пенсионерки в Подмосковье

Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в хищении 500 тысяч рублей у 83-летней жительницы Одинцово. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру местной жительницы. Пока женщина осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства. После чего они скрылись на автомобиле отечественного производства.
Задержали мошенников в Рязани. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления уроженка Ленинградской области и житель Рязанской области.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным преступлениям.