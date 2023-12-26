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В Рязани задержали мужчину и женщину за кражу 500 тысяч рублей у пенсионерки в Подмосковье
злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру местной жительницы. Пока женщина осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства.

Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в хищении 500 тысяч рублей у 83-летней жительницы Одинцово. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру местной жительницы. Пока женщина осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства. После чего они скрылись на автомобиле отечественного производства.

Задержали мошенников в Рязани. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления уроженка Ленинградской области и житель Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным преступлениям.