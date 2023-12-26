В Рязани за кражу из супермаркета задержали мужчину

Отмечается, что ранее его судили за кражу, грабеж и незаконное хранение оружия. На него завели уголовное дело.

В Рязани за кражу из супермаркета задержали мужчину. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился работник торговой точки, расположенной на улице Татарской. Он рассказал, что незнакомец похитил из зала три бутылки алкоголя. Мужчина спрятал бутылки под одежду и попытался пронести товар мимо касс. Его заметили. Продавцы попытались остановить его, но мужчина выкрикнул угрозы и скрылся.

Оперативники выехали на адрес и опросили очевидцев. По описанию внешности правоохранители узнали, что к грабежу причастен 42-летний рязанец. Ранее его судили за кражу, грабеж и незаконное хранение оружия.

Мужчину нашли и задержали. Одну из украденных бутылок он успел продать знакомому, однако оставшиеся две полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.