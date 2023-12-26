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В Рязани с представителями Московского политеха обсудили подготовку кадров на ГРПЗ

Делегация Московского политехнического университета и его региональных филиалов посетила Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех). В ходе визита представители учебных заведений и завода обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных кадров.

На базе заводского центра развития персонала прошел круглый стол, где подвели итоги работы политеха и филиалов. На нем выступили ведущие специалисты ГРПЗ, в том числе руководители — выпускники данного вуза. Участники мероприятия обсудили вопросы подготовки востребованных производством кадров.

«Мы активно сотрудничаем с Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета. На нашем предприятии действует его базовая кафедра „Механическая обработка легких сплавов“, на которой проходят занятия для студентов вуза, в том числе целевиков. Завод организует для учащихся все виды практик, а также посещение музея и производства. Мы заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов с современными знаниями, пониманием специфики работы завода и практическими профессиональными навыками. Сегодня на ГРПЗ трудятся многие выпускники этого учебного заведения, среди которых есть те, кто достиг результатов в карьерном росте на производстве», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Гости также ознакомились с современными технологиями предприятия в производственном комплексе механообработки и переработки пластмасс. Затем для них организовали экскурсию в заводской музей, в котором представлена 105-летняя история ГРПЗ.