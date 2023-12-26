В Рязани пропала 82-летняя Ариандна Бакушкина

Женщина пропала в понедельник, 25 декабря.

В Рязани пропала 82-летняя Ариандна Бакушкина. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Женщина пропала в понедельник, 25 декабря.

Приметы пенсионерки: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в серое пальто серую шапку. С собой у нее был синий рюкзак и черные палки для ходьбы.