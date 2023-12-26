В Рязани осудили мужчину, 12 раз ударившего ножом молодого человека

Рязанца 2004 года рождения осудили за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное управление СК России.
Инцидент произошел вечером 23 апреля в районе площади Димитрова в Рязани.
Между компаниями пьяных молодых людей случился конфликт, перешедший в потасовку. Во время ссоры подсудимый 12 раз ударил потерпевшего ножом в область туловища. Так, пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.
Благодаря вмешательству одного из свидетелей преступление не довели до конца, а мужчине оказали медицинскую помощь. Подсудимый скрылся с места.
Преступление раскрыли по горячим следам. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.
Его приговорили к шести годам двум месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.