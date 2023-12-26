В Рязани осудили мужчину, 12 раз ударившего ножом молодого человека

Инцидент произошел в апреле 2023 года в районе площади Димитрова.

Рязанца 2004 года рождения осудили за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное управление СК России.

Инцидент произошел вечером 23 апреля в районе площади Димитрова в Рязани.

Между компаниями пьяных молодых людей случился конфликт, перешедший в потасовку. Во время ссоры подсудимый 12 раз ударил потерпевшего ножом в область туловища. Так, пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Благодаря вмешательству одного из свидетелей преступление не довели до конца, а мужчине оказали медицинскую помощь. Подсудимый скрылся с места.

Преступление раскрыли по горячим следам. Мужчину задержали и заключили под стражу. Он признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Его приговорили к шести годам двум месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.