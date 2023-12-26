В Рязани на улице Октябрьской сбили 16-летнюю школьницу

Во вторник, 26 декабря, в 16:30, в Рязани на улице Октябрьская вблизи дома 63, по предварительной информации, 54-летний водитель на «Мерседес Вито» наехал на 16-летнюю девочку-подростка, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

В результате аварии пострадавшая доставлена в медучреждение.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.