В России упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов

Теперь управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам с водительскими правами категории, А и B1 без дополнительных условий.

В России упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению вездеходной техникой.

Теперь управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам с водительскими правами категории, А и B1 без дополнительных условий. Также на основании водительских удостоверений категории В, С и D арендовать такие транспортные средства можно после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.

Отмечается, что закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде снегоходов, квадроциклов и другой мотовездеходной техники.