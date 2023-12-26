В России предложили считать трудовой стаж жен участников СВО по принципу «день за два»

В Госдуме считают, что женам военных тоже нелегко, ведь им приходиться обеспечивать семью и воспитывать маленьких детей в одиночку. Поэтому депутат предложил зачислять им один рабочий день за два.

В России предложили считать трудовой стаж жен участников СВО по принципу «день за два». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Ивана Сухарева.

Он призвал распространить принцип расчета стажа участников СВО на их жен, которые работают и воспитывают детей до 14 лет.

Сухарев считает, что женам военных тоже нелегко, ведь им приходиться обеспечивать семью и воспитывать маленьких детей в одиночку. Поэтому депутат предложил зачислять им один рабочий день за два.