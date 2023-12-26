В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу у жилого дома

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном виде начал хаотично стрелять из пневматического пистолета у одного из домов в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Филиппова, местная жительница сообщила, что мужчина хаотично стреляет из оружия.

В результате инцидента пострадавших нет.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили правоохранители.