В период новогодних праздников в Рязани изменится расписание пригородных поездов

С 29 декабря по 8 января изменится расписание пригородных поездов.

В период новогодних праздников в Рязани изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

С 29 декабря по 8 января изменится расписание пригородных поездов:

29 декабря электропоезда будут следовать расписанием пятницы;

с 30 декабря по 7 января — субботы;

8 января — воскресенья.

Экспрессы выходного дня № 7084 и 7085, курсирующие между Москвой и станцией «Рязань-1», назначены 30 и 31 декабря, № 7051 «Рязань-2 — Москва» будет выходить в рейсы 6,7 и 8 января (отправление в 15:45).

Поезда № 7050 и 7052 «Москва — Рязань-2» будут курсировать 28-29 декабря. 9 января со станции «Рязань-1» в 4:18 отправится поезд № 7021 и прибудет в Москву в 6:54.