Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
-2°
Чтв, 28
-4°
ЦБ USD 91.97 0.03 26/12
ЦБ EUR 101.58 0.29 26/12
Нал. USD 91.7 / 93 26/12 07:00
Нал. EUR 101.1 / 93 25/12 12:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 2023 15:30
2 542
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
4 365
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
4 728
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
15 005
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
В период новогодних праздников в Рязани изменится расписание пригородных поездов
С 29 декабря по 8 января изменится расписание пригородных поездов.

В период новогодних праздников в Рязани изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

С 29 декабря по 8 января изменится расписание пригородных поездов:

  • 29 декабря электропоезда будут следовать расписанием пятницы;
  • с 30 декабря по 7 января — субботы;
  • 8 января — воскресенья.

Экспрессы выходного дня № 7084 и 7085, курсирующие между Москвой и станцией «Рязань-1», назначены 30 и 31 декабря, № 7051 «Рязань-2 — Москва» будет выходить в рейсы 6,7 и 8 января (отправление в 15:45).

Поезда № 7050 и 7052 «Москва — Рязань-2» будут курсировать 28-29 декабря. 9 января со станции «Рязань-1» в 4:18 отправится поезд № 7021 и прибудет в Москву в 6:54.