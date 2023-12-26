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В Новгородской области подросток насмерть отравил своих приятелей наркотиками

В Новгородской области подросток насмерть отравил своих приятелей наркотиками. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 сентября 2022 года.

Осужденный предложил двум подросткам 15 и 16 лет купить наркотики. Позже детей обнаружили без признаков жизни.

Подростка обвинили по двум статьям 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств», повлекшее по неосторожности смерть двух несовершеннолетних и 228 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Его приговорили к семи годам колонии общего режима.