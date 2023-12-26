В Новгородской области подросток насмерть отравил своих приятелей наркотиками
В Новгородской области подросток насмерть отравил своих приятелей наркотиками. Об этом сообщил «
Инцидент произошел 14 сентября 2022 года.
Осужденный предложил двум подросткам 15 и 16 лет купить наркотики. Позже детей обнаружили без признаков жизни.
Подростка обвинили по двум статьям 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств», повлекшее по неосторожности смерть двух несовершеннолетних и 228 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Его приговорили к семи годам колонии общего режима.